Frontier Power Systems Inc. prend de l’expansion dans l’ancienne cour à bois de Georgetown Timber

Le 20 décembre 2016

Carl Brothers, propriétaire de l’entreprise insulaire Frontier Power Systems, savait qu’il devait accroître son espace de production afin de répondre à la demande croissante pour ses pales d’éoliennes.Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard et lui annoncent donc aujourd’hui que l’entreprise prendra de l’expansion dans l’ancienne cour à bois de Georgetown Timber. Depuis 15 ans, M. Brothers œuvre au développement de la technologie éolienne à l’intention des collectivités éloignées partout dans le monde.« Nous avons besoin d’espace supplémentaire à très court terme pour la production de nos pales, explique M. Brothers. La taille des installations de Georgetown Timber répond à nos besoins, et elles sont proches pour nos employés. Nous avons hâte d’emménager. »Frontier Power Systems signera un bail de dix ans avec le gouvernement provincial et procèdera à des investissements en vue de rénover les installations.Grâce à cette expansion, l’entreprise de 8 employés embauchera 14 travailleurs au fil du déploiement de sa nouvelle gamme d’éoliennes, pour un total d’au moins 22 employés.« Certains pourraient être surpris de constater qu’une petite province comme l’Île-du-Prince-Édouard peut compter sur une entreprise telle que Frontier Power Systems, chef de file de la technologie éolienne, déclare le ministre du Développement économique et du Tourisme, Heath MacDonald. Nous sommes emballés par cette expansion, qui créera des emplois, augmentera les exportations et stimulera l’économie d’une région rurale de la province. »L’entreprise est le deuxième locataire, après Eastern Fabricators, de l’ancienne cour à bois de Georgetown Timber depuis son acquisition par le gouvernement provincial, début 2016.