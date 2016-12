Communiqués de la province

Nouvel ensemble intégré de normes en matière de services de police

Le 14 décembre 2016

Un nouvel ensemble commun de normes en matière de services de police fournira une approche intégrée à la sécurité dans les collectivités.« Grâce à un ensemble de normes policières communes à la grandeur de l’Île, nous pouvons mieux appuyer les policiers d’une pointe à l’autre de la province dans leur rôle important de prévention du crime, permettant d’assurer la sécurité de nos collectivités et de protéger les plus vulnérables de la société », de dire le premier ministre Wade MacLauchlan qui est également ministre de la Justice et de la Sécurité publique.Au cours des 12 à 18 prochains mois, dix recommandations tirées de l’examen du modèle de services de police et de prévention du crime seront mises en oeuvre. Le gouvernement entend travailler avec des partenaires policiers sur l’élaboration de plus de recommandations afin d’améliorer les normes policières dans la province. Ces recommandations mèneront à une meilleure lutte contre la criminalité, à des services policiers plus stratégiques et axés sur les renseignements ainsi qu’à plus de partenariats harmonieux en matière de prévention du crime.Des améliorations en interfonctionnement aideront tous les partenaires à comprendre les principales causes du crime et à aborder de façon proactive les problèmes communautaires, utilisant les ressources policières de façon aussi efficace et ciblée que possible. L’ensemble provincial de normes en matière de services de police aidera aussi aux équipes policières spécialisées qui seront créées dans des domaines tels que la gestion des cas majeurs et de la science judiciaire.« Il s’agit du premier examen des services de police de l’Île-du-Prince-Édouard depuis 40 ans, a déclaré le premier ministre MacLauchlan. Dans le cadre de cet examen, nous avons recueilli des commentaires de près de 200 partenaires policiers ainsi que directement des Insulaires. Ces derniers affirment que les policiers font un bon travail. Alors, en appuyant davantage l’intégration des services de police, nous assurons qu’il y a des services de police de qualité dans la province, tout en améliorant la sécurité des policiers. »L’Île-du-Prince-Édouard est desservie par cinq détachements de la Division L de la GRC et par trois services de police municipaux : Charlottetown, Summerside and Kensington. Il y a aussi des agents de sécurité à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard à Charlottetown, et des services d’application de la loi sont offerts par les agents de conservation relevant de divers ministères du gouvernement provincial.L’examen du modèle des services de police et de prévention du crime ainsi que la réponse du gouvernement se trouvent maintenant en ligne sur le site suivant : https://www.princeedwardisland.ca/en/information/crime-prevention-and-po...