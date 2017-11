Communauté

Normand Richard reçoit le prix Holly de l’INCA

Le 29 novembre 2017

Normand Richard a reçu son prix des mains du président directeur général national de l’INCA, John Rafferty.(Photo: Marcella Poirier).Normand Richard, autrefois de Mont-Carmel et maintenant de Wellington, a reçu le mercredi 22 novembre le prix Holly, présenté chaque année par l’Institut national canadien pour les aveugles (CNIB en anglais).Le prix lui a été présenté par le président directeur général national de l’INCA, John Rafferty, qui occupe ce poste depuis 2009.Le prix Holly reconnaît des personnes ayant des déficiences visuel-les, pour leurs contributions remarquables à leur communauté.Le prix a été créé en 2011 en mémoire de Holly Bartlett, une jeune femme de Halifax qui n’a jamais laissé la perte de sa vision la ralentir ou l’arrêter dans ses activités.Elle était une des clientes préférées de l’INCA en Nouvelle-Écosse.Mentionnons que le prix est remis seulement au Canada Atlantique.Normand Richard a reçu le prix pour son impact dans sa communauté et pour le rôle d’ambassadeur qu’il joue de nombreuses façons, pour promouvoir les services de l’INCA et les activités dans sa communauté.