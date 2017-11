Communauté

Le Jour du Souvenir acadien sera marqué le 13 décembre prochain

Le 23 novembre 2017

La Société Saint-Thomas-d’Aquin, en collaboration avec Parcs Canada, La Commission scolaire de langue française de l’Î.-P.-É., la Fédération culturelle de l’Î.-P.-É. et le Musée acadien de l’Île-du-Prince-Édouard, tiendra la dixième cérémonie du Jour du Souvenir acadien, le mardi 13 décembre, de 10 h 30 à 12 h 30, au Lieu historique national de Port-la-Joye - Fort Amherst.Le Jour du Souvenir acadien est une commémoration de la désastreuse déportation de 1758 des Acadiens de l’Île et de ses nombreuses victimes.C’est le 13 décembre de cette année-là que le navire Duke William faisait naufrage avec 360 Acadiens à son bord.Quelques heures auparavant, le navire Violet, avec environ 300 personnes, faisait également naufrage.La déportation est considérée comme la plus grande tragédie humaine dans toute l’histoire de l’île.La communauté acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard commémore annuellement ce souvenir au Lieu historique national Port-la-Joye – Fort Amherst.Ce lieu était le port d’entrée pour l’établissement des Français et également le lieu de départ lors de la déportation.L’événement, à la fois culturel, historique et commémoratif, débutera par des chants, des discours et des témoignages.Il se poursuivra par la traditionnelle procession au Monument de l’Odyssée acadienne en la présence des personnages acadiens Évangéline et Gabriel et se terminera par une collation au centre d’interprétation.En cas de tempête, veuillez vérifier le site web www.ssta.org, ou téléphoner au 902-888-1681 le matin de l’événement.