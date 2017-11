Communauté

Un véritable champion de la diversité est reconnu

Le 14 novembre 2017

Pierre El Hajjar, chef cuisinier au Carrefour, est le Champion de la diversité 2017.Il a reçu son prix des mains de la directrice générale du Carrefour de l’Isle-Saint-Jean, Nathalie Arsenault, le vendredi 3 novembre dans le cadre du 5 à 8 multiculturel, où la nourriture préparée par le chef Pierre était excellente.Chaque année depuis la création de la semaine nationale d’immigration francophonie, du 29 octobre du 4 novembre decette année, la Coopérative d’intégration francophone nomme un Champion de la diversité.La CIF a dévoilé l’identité du champion au début de la semaine nationale, mais elle a attendu la fin de la semaine pour remettre son prix à celui qu’on connaît sous le nom de chef Pierre, qui mène la cuisine du Carrefour depuis plusieurs années maintenant.Lorsque Nathalie Arsenault est entrée en fonction comme directrice du Carrefour, le chef Pierre était déjà là.Elle a appris à estimer sa sagesse et sa grande générosité.«Tu es le cœur du Carrefour.Tu sais comment faire tomber les barrières entre les gens, avec de la nourriture.Tu fais le lien entre l’école, les parents, la communauté, le centre communautaire, la garderie», a indiqué Nathalie Arsenault, lorsqu’elle a présenté à Pierre El Hajjar son prix sous la forme d’un magnifique bibelot en verre gravé.Selon Nathalie Arsenault, le chef Pierre semble invincible et il est toujours là pour aider.«Je sais que je peux toujours compter sur lui.Quand je suis stressée, il sait toujours quoi faire.Il me donne un biscuit et il me dit sa phrase préférée : “Dont Wory Lady”.Il est très généreux de son temps, et quand il doit préparer de la nourriture pour les jeunes, il lui arrive de refuser d’être payé parce que les enfants sont le futur de la communauté.C’est une valeur qui est ancrée très profondément dans lui», a insisté la directrice, qui s’est fait un plaisir de transmettre au Champion de la diversité 2017 les félicitations de la grande famille de Charlottetown.