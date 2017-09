Communauté

Les pique-niques à Rustico : 1863-1900

Le 26 septembre 2017

Pique-nique à Baie-Egmont en 1955. (Coll. Rita Arsenault)Georges Arsenault animera une causerie intitulé «Les pique-niques à Rustico: 1863-1900» au Musée de la Banque des fermiers de Rustico le jeudi 28 septembre à 19 h 30.Les pique-niques de paroisse (nommés «tea parties» en anglais) constituaient d’importantes activités de financement au cours des années 1800 et jusqu’au milieu des années 1900.C’est à l’époque du père Belcourt que les premiers pique-niques ont été organisés à Rustico. Ils contribuaient au financement des projets du curé et ils aidaient à faire mieux connaître Rustico.En se basant sur des articles publiés dans les journaux de l’époque et sur la correspondance du père Belcourt, Georges Arsenault racontera ces anciens pique-niques tenus à Rustico. Il expliquera quand et comment le concept des «tea parties» est venu à l’Île.La causerie sera en anglais.