Les grimpeurs de poteaux en mettent plein la vue

Le 6 septembre 2017







Jeremy (Jungle Jim) et son père Gerard Arsenault (Geriatric Gerry) pendant le spectacle. Jeremy (Jungle Jim) et son père Gerard Arsenault (Geriatric Gerry) pendant le spectacle.





La foule, toujours très attentif et émerveillée par ce spectacle sur les poteaux.



- Par Jacinthe Laforest



Marcel Arsenault dans le rôle de «Prospector Pete» qui a trouvé de l’or à Abram-Village.Il y a fort à parier que les physiothérapeutes vont être occupés dans les prochains jours.Des centaines sinon des milliers de personnes, ont passé de nombreuses minutes le cou tendu vers les cieux, afin de ne rien manquer du spectacle mis au point par Gerard Arsenault, son frère Marcel Arsenault, et leur équipe de joyeux personnages.Cette année, on a assisté à une ruée vers l’or.Sauf que l’or en question, au lieu d’être sous forme de véritables pépites, était en fait des pommes de terre de variété Yukon Gold.Pour les producteurs agricoles, ces pommes de terre sont comme de l’or, mais pour les chercheurs d’or qui ont rivalisé d’adresse pour s’emparer de l’or, la déception était vive et naturellement, truquée.Alors que dans les airs, les grimpeurs de poteaux faisaient des prouesses, au sol, les spectateurs étaient aux aguets, n’en croyant pas leurs yeux.Outre Gerard Arsenault, surnommé «Geriatric Gerry» (à cause de son âge) et son frère Marcel, la troupe 2017 comportait plusieurs autres acteurs-acrobates.Il y avait donc Jeremy, le fils de Gerard, ainsi que Denis Arsenault et Mathieu Arsenault.En ouverture de numéro, Donald Trump, personnifié par Edgar Arsenault, est venu annoncer qu’il allait construire un mur dans la région Évangéline, et qu’il allait taxer tous les grimpeurs de poteaux de 65 ans et plus.Le spectacle des grimpeurs de poteaux est difficile à décrire.Gerard, Marcel, et son équipe sont des forestiers professionnels: ça aide.Ils font leurs acrobaties dans les airs avec tout l’équipement de sécurité requis.De plus, ils mettent leur spectacle au point durant l’été, au prix de nombreuses répétitions.Pour ajouter le tout, les maîtres de cérémonie, Desmond Arsenault et Raymond Arsenault, ont ajouté du piquant à l’histoire à plusieurs reprises.Mentionnons en terminant, que toutes les personnes mentionnées sont des Arsenault.