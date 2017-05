Communauté

La course d’honneur, une initiative de Shelaine Gallant

Le 4 mai 2017

Shelaine Gallant invite les gens à participer nombreux à la course d’honneur qu’elle organise avec l’aide de l’enseignante Dominique Morency.Shelaine Gallant habite à Abram-Village. En 12e année à l’école Évangéline, elle utilise les dernières semaines avant la graduation pour laisser quelque chose à sa communauté : une occasion de contribuer à une très bonne cause.Inscrite au cours de géopolitique enseigné par Josée Babineau, Shelaine avait le choix entre écrire un examen ou réaliser un projet pour conclure son semestre. «Je suis la première qui a choisi de faire un projet. Vraiment, l’examen aurait été plus facile.»La course d’honneur aura lieu le matin du 3 juin, le même jour que le mini relai pour la vie à Abram-Village. Et ce n’est pas par hasard. «J’ai toujours participé au mini relai, mais je trouvais qu’on pourrait augmenter la participation, surtout pour les jeunes. C’est pour ça que je fais ma course-marche le matin. Je l’ai appelée “course d’honneur”, en l’honneur de toutes les personnes qui sont touchées par le cancer.»La course d’honneur propose plusieurs parcours dans les rues d’Abram-Village. Il y aura une marche de 5 km (inscription 5 $), une course de 5 km (inscription 10 $), et une course de 10 km (inscription 20 $). Les enfants d’âge préscolaire pourront marcher, courir et s’amuser sur la piste de l’école Évangéline pour la somme de 2 $, et les élèves de la maternelle à la 6e année paieront 5 $. Tous les profits seront versés à la Société canadienne du cancer, le soir même, lors du mini relai pour la vie.Jusqu’à présent, plusieurs organismes et entreprises ont appuyé la démarche de Shelaine. Parmi les commanditaires, on trouve la station-service Esso de Wellington, le Centre de récréation Évangéline, la Caisse populaire Évangéline Central, la Commission scolaire de langue française, l’école Évangéline et le comité de l’album souvenir de l’école.Pour s’inscrire à la course et connaître tous les détails, il faut consulter le site Web https://lacoursedhonneur.yolasite.com. La course est inscrite sur le site de PEI Road Runners, ainsi que sur raceeventguide.ca.