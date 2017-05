Communauté

Corinne Bernard reçoit le prix du Centenaire 4-H

Le 3 mai 2017

Corinne Bernard, à gauche, a reçu son prix des mains de la présidente du district de Summerside, Susan Simmons.Corinne Bernard de Saint-Philippe dans la région Évangéline, est l’une des plus fidèles bénévoles du Club 4-H Évangéline. Son engagement depuis de nombreuses années lui a valu de recevoir le prix du Centenaire, un prix créé en 2013 pour souligner le 100e anniversaire du mouvement 4-H au Canada.Le prix lui a été présenté par Susan Simmons, présidente du district de Summerside du Club 4-H, lors du souper d’appréciation des leaders du district, à la Légion de Wellington, le 28 avril dernier.L’engagement de Corinne dans le Club 4-H remonte aux années où ses enfants faisaient partie du mouvement. Puis, elle a accepté de plus en plus de responsabilités, jusqu’à devenir leader du Club, où elle est restée pendant plus de 10 ans. En 1990, elle a commencé à former sa remplaçante, Jeannette Gallant, qui a tenu ce rôle pendant plusieurs années, sous les conseils bienveillants de Corinne Bernard.Cette dernière est restée très proche du Club 4-H Évangéline et du mouvement 4-H en général, un organisme qui, selon elle, apporte beaucoup aux jeunes. Elle a siégé à de nombreux comités, et encore à ce jour, elle est une référence pour tout ce qui concerne le mouvement 4-H dans le comté de Prince.Après 32 ans à se dévouer pour le développement du mouvement 4-H, Corinne continue d’appuyer le club local. Elle est responsable du projet des veaux laitiers, elle est très souvent sollicitée pour être juge lors des concours d’art oratoire du Club 4-H Évangéline. Ses connaissances approfondies des valeurs 4-H font d’elle un exemple pour tous ceux et celles qui accompagnent les jeunes dans le mouvement 4-H.