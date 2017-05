Communauté

JAFLIPE invite ses membres à un grand frolic de fin d’année!

Le 3 mai 2017

Jeunesse acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard (JAFLIPE) convie ses membres à une fin de semaine d’activités du 19 au 21 mai à l’école Évangéline pour clôturer l’année scolaire. Elle profitera de l’occasion pour tenir son assemblée générale annuelle et des élections à ses conseils de direction et d’administration. De plus, un pep rallye avec l’équipe qui se rendra aux Jeux de la francophonie canadienne cet été, sera organisé. Enfin, un brunch communautaire célébrant les 40 ans d’activité et les 35 ans d’incorporation de l’organisme aura lieu dimanche matin. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire en consultant le site Web de JAFLIPE à jeunesseacadienne.ca.Le Frolic de fin d’année est l’occasion rêvée pour les membres de JAFLIPE de s’impliquer dans leur communauté. En effet, des sessions de réflexion sur l’orientation et les priorités de l’organisme sont au menu, de même que des élections, lors desquelles les membres seront invités à proposer leur candidature à un poste sur le conseil de direction, responsable de la mise en œuvre des priorités qui auront été identifiées par les participants pour l’année à venir.Le samedi 20 mai, de 10 h à 15 h, tous les membres de l’équipe qui se rendront aux Jeux de la francophonie canadienne de 2017, participeront au premier pep rallye de leur délégation. Celui-ci a pour but d’aider les athlètes, les artistes et les jeunes leaders à apprendre à se connaître et à développer un esprit d’équipe fort pour bien représenter l’Î.-P.-É. à cette compétition nationale qui se déroule tous les trois ans.Toute la communauté est invitée le dimanche 21 mai de 11 h 30 à 13 h 30 au brunch du Frolic de fin d’année au Centre scolaire-communautaire Évangéline. Ce sera l’occasion de célébrer les 40 ans d’activité et les 35 ans d’incorporation de JAFLIPE (anciennement jeunesse acadienne) et de discuter des projets d’avenir.Réservation :