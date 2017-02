Communauté

Jérome Gallant imagine un monde en Lego

Le 24 février 2017

Beaucoup de jeunes aiment jouer avec les blocs emboitables Lego, mais Jérome Gallant, le fils de Janice Gallant et de feu Roger Gallant de Wellington, est plus qu’un amateur de Lego. Il ne se contente pas de copier des modèles existants : il crée.Il a reçu son premier jeu de Lego (Lego Duplo) très jeune et à partir de ce jour, il n’a jamais arrêté de progresser.Au fur et à mesure qu’il apprenait ses chiffres et que son habileté augmentait, son imagination faisait des bonds. À 12 ans, il possède une grande collection de jeux Lego avec lesquels il exprime une partie de son talent de constructeur.«Quand je reçois un nouveau jeu, j’ai vraiment hâte de l’assembler. Ça peut me prendre jusqu’à six jours, avant et après l’école, pour terminer un assemblage. Il y a des instructions qui viennent avec les jeux. J’ai toujours hâte de voir de quoi la nouvelle création aura l’air alors je mets tout mon temps pour y arriver aussi vite que possible», explique Jérome.Pour l’instant, Jérome apprécie plus particulièrement les versions comme: Ninjago, Leg City Legocraft ou Minecraft.Jérome attend toujours avec impatience les nouveautés Lego et il regarde beaucoup de vidéos concernant les personnages créés par la compagnie. «Quand je débute une nouvelle création, j’essaie de mettre toute mon attention à mon projet», explique-t-il.Les différents jeux peuvent contenir un seul personnage ou une vingtaine en plus de tout ce qui les entoure.Jérome est vraiment fier de sa propre création, un personnage appelé Bonnie qui fait partie du jeu vidéo «5 nights at Freddy’s 1 & 2». «J’ai construit Bonnie, la version Wizard du personnage, en lui développant un visage», explique-t-il avec conviction. «Je voudrais aussi construire les autres personnages Chica et Foxy!»Quand on voit les pièces que ce jeune a créées, c’est toute une architecture. Certaines structures ont l’air vraiment compliquées. «On a été obligé de bâtir des étagères pour les placer, car je commence en avoir toute une collection», souligne ce jeune créateur.La mère de Jérome, Janice, a réalisé une petite vidéo de Jérome et de certaines de ses créations pour envoyer à la compagnie Lego sans penser qu’elle recevrait une réponse.À leurs surprises voici ce qui lui a répondu la compagnie : «Superbe vidéo de ta collection impressionnante Jérome, c’est le moins qu’on puisse dire. Nous aimons beaucoup les constructions que tu ascréées, spécialement le morceau additionnel de pizza! Merci d’être un fan de Lego… Tu es super!!!»La vidéo que Janice avait tournée représentait un terrain de jeux, un livreur de pizza avec la camionnette et plusieurs autres items intégrés.Jérome souligne qu’il faut que la compagnie ait regardé la vidéo pour avoir écrit ce message, car il fait référence à des informations qui sont seulement contenues dans le petit film, comme le nom du jeune homme et la tranche de pizza additionnelle.Maintenant il a hâte à la série de Nijago avec le thème Vermilllion qui est la dernière nouveauté.