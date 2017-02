Communauté

Du curling en français à Summerside!

Le 1er février 2017

Le dimanche 12 février, de 13 h à 16 h, les Acadiens et francophones de tout âge sont invités à s’amuser au Centre de curling Silver Fox de Summerside. Cet événement social est organisé par les centres scolaires et communautaires La Belle-Alliance et le Conseil scolaire-communautaire Évangéline.L’événement est une occasion sociale sur une surface en glace autour de pierres en granite aux sons de musique et aux saveurs d’un goûter au fricot et galettes blanches.Un cours d’introduction au curling sera offert en français au début de l’événement.SVP, réservez votre balai avant le 8 février en composant le 888-1681. Le prix d’admission est de dix dollars (10 $) par adulte et de cinq dollars (5 $) par enfant de moins de 13 ans.