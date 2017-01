Communauté

AGA de la Fédération culturelle et planification stratégique 2017-2021

Le 26 janvier 2017

La Fédération culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard (FCÎPÉ) a récemment commencé le processus de planification stratégique qui permettra à l’organisme de fixer ses objectifs et ses réalisations et ainsi de prioriser ses actions culturelles et artistiques pour les années à venir. Pour faciliter le processus, la Fédération culturelle fera appel à deux consultants bien connus des insulaires, Mathieu Arsenault et Sylvie Toupin. Tous deux ont une grande connaissance de la communauté acadienne et francophone de l’Î.-P.-É. et ils ont à cœur le développement de la communauté.Mathieu Arsenault a plus de 10 ans d’expérience en développement économique, en gestion de projet, en affaires et en consultation. Il a travaillé tant dans le milieu des affaires qu’avec le gouvernement et le communautaire. Il est expert dans l’analyse, la planification stratégique et le développement organisationnel. Il détient un baccalauréat en sciences politiques, et une maîtrise en études internationales. Sylvie Toupin a de nombreuses années d’expérience dans le milieu artistique, tant comme directrice artistique, auteur-compositeur et membre de plusieurs formations musicales. Elle travaille également dans le milieu culturel et communautaire depuis plusieurs années et est impliquée à plusieurs niveaux dans le développement de la communauté acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard.La session de consultation pour la planification stratégique aura lieu le jeudi 26 janvier, à 19 h, au Carrefour de l’Isle-Saint-Jean à Charlottetown. Suivra l’assemblée générale annuelle de la Fédération culturelle de l’Î.-P.-É. à 19 h 30.La planification stratégique et le nouveau plan d’affaires permettront de positionner l’organisme face aux services offerts et aux activités qui seront développés, permettant à la FCÎPÉ de mieux répondre aux attentes et aux besoins de ses membres et de la communauté artistique et culturelle francophone de l’Île-du-Prince-Édouard.Avec sa planification stratégique, la Fédération culturelle de l’Île-du-Prince-Édouard espère aussi pouvoir développer de nouveaux projets culturels et artistiques dans différents secteurs: tourisme, éducation, services aux membres, formation des bénévoles, programme de perfectionnement et plusieurs autres. Les détails de l’ensemble des projets seront annoncés sous peu.