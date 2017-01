Communauté

Le Comité historique Sœur-Antoinette-DesRoches commence bien l’année 2017

Le 19 janvier 2017

Le CHSAD est formé de personnes dynamiques qui ont à cœur de promouvoir et de valoriser le patrimoine acadien. Lors de la réunion du début du mois de janvier, au Centre Belle-Alliance, on voit, de gauche à droite au premier rang, Louis Arsenault, Georges Arsenault (président) et Zita Gallant. Au second rang, on voit Nicole Gallant, Clement Gallant, Urbain Arsenault, Marguerite Arsenault, Béatrice Caillié et Edmond Gallant.Le Comité historique Sœur-Antoinette-DesRoches (CHSAD) tient chaque année un certain nombre d’activités de promotion et d’éducation sur le patrimoine acadien de l’Île-du-Prince-Édouard. La première activité officielle de l’année sera le Quiz historique, que leComité a initié et qui coïncide avec la Semaine du patrimoine en février. Le Quiz sera présenté dans La Voix acadienne le 8 février et dans les médias sociaux également. En avril prochain, le 30 avril plus précisément, Bernard LeBlanc du Musée acadien de l’Université de Moncton viendra donner une causerie sur comment dater nos vieilles maisons. La causerie de ce spécialiste de l’architecture acadienne aura lieu au Musée acadien.Chaque année, le CHSAD remet le prix Gilbert-Buote. Un appel pour des candidatures sera d’ailleurs lancé bientôt. Et de nouveau cette année, le CHSAD offrira un prix aux deux meilleurs projets qui seront présentés à la Foire du patrimoine provinciale sur un thème acadien.