Communauté

Boursier de la Légion de Wellington

Le 6 janvier 2016

Denis Arsenault, fils de Félix et Alice Arsenault de Saint-Chrysostome a reçu une bourse de 500 $ de la Légion royale canadienne de Wellington. La bourse lui servira pour ses études à Holland College au campus d’Alberton. Denis étudie le métier de soudeur à cette institution postsecondaire. Il terminera le cours d’un an au mois d’avril 2017. Denis espère se trouver un emploi dans le cadre de ce métier pour ensuite être capable de recevoir son sceau rouge. Sur la photo, on voit Albert Hashie, président sortant de la Légion, qui a présenté le chèque à Denis pendant le congé des Fêtes de Noël. Pour être éligible à cette bourse, il faut que les parents soient membres de la Légion royale canadienne. (M.E.)