Communauté

L’émission de «Faut pas rêver» qui explore l’Acadie sera diffusée les 16 et 18 décembre

Le 14 décembre 2016

L’émission de télévision française «Faut pas rêver» diffusera son épisode sur l’Acadie, incluant une belle partie sur l’Île-du-Prince-Édouard, le vendredi 16 décembre à 21 h et le dimanche 18 décembre à 14 h sur le poste TV5 monde pour l’auditoire canadien. Les gens qui ont participé à l’Exposition agricole et le Festival acadien de la région Évangéline au début septembre dernier, se rappelleront d’avoir vu une équipe de tournage qui filmait des entrevues avec les gens ainsi que le déroulement de diverses activités, parfois à l’aide de drones.«En Acadie, chez nos cousins d’Amérique» peut également être vu à www.youtube.com/watch?v=Za0FsQYREWY.Vers le début de l’épisode, on y voit des clips d’entrevues avec des gens de la région Évangéline comme Karen Gallant, Edgar Arsenault, Robert Arsenault, Gilles Arsenault et Noëlla Arsenault. On voit l’arrivée à l’Île de l’animateur Philippe Gougler sur le Pont de la Confédération, des bouts de la messe du festival au quai de Cap-Egmont, le spectacle de grimpeurs de poteaux, le bingo d’la vache, le concours à manger du homard, le concours de la botte, le défilé de chars allégoriques et bien d’autres. Les personnages d’Évangéline et Gabriel y sont évidemment. Ce qui ressort surtout, c’est la fierté acadienne et les particularités de la langue acadienne de l’Île.L’émission visite également diverses autres localités de l’Acadie au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et aux Îles-de-la-Madeleine.Cette émission sera diffusée dans la nouvelle année littéralement au tour du monde, en Europe, en Amérique latine, en Asie, en Orient, dans la région pacifique et aux États-Unis. Puisqu’elle montre la partie est du Canada, elle est diffusée ici d’abord.Lors de la diffusion de l’émission, les gens de la France seront invités à participer à un concours pour gagner l’un de deux forfaits d’une semaine pour deux personnes. L’un des forfaits est à l’Î.-P.-É. et comprend une semaine d’hébergement, la location d’une voiture, des billets d’avion aller-retour, des entrées gratuites à des attractions touristiques comme le Village musical acadien, les Maisons de bouteilles et le Musée acadien de l’Î.-P.-É.