La SSTA a un nouveau bureau de direction

Le 8 novembre 2017

Gilles Benoit, de Summerside, a été élu par acclamation au poste de vice-président de la Société Saint-Thomas-d’Aquin, le samedi 28 octobre à Rustico. Le président de la SSTA est Guy Labonté de Summerside qui poursuit son second mandat de deux ans. Le secrétaire-trésorier est Jesse Francis de la région Évangéline.

Amy Blanchard-Graham représente le Conseil Rév. S.-É.-Perrey; le Centre scolaire-communautaire Évangéline est représenté par Diane McInnis; Giselle Babineau-Jordan représente La Belle-Alliance; Donald DesRoches représente le Conseil acadien de Rustico; Maxime Duguay représente le Carrefour de l’Isle-Saint-Jean; Tina Peters-White représente le Conseil acadien et francophone de l’est.Les organismes provinciaux ont aussi deux représentants qui seront nommés plus tard.L’organisme Jeunesse acadienne et francophone de l’Î.-P.-É. (JAFLIPE) a lui aussi un représentant au conseil de la SSTA.Mentionnons que depuis quelques années, la SSTAtient son assemblée annuelle à l’automne, alors que les comités régionaux font leur AGA avant l’été.Pendant une période de plusieurs mois, il y a donc un genre de vide, surtout si des représentants de comités terminent leur mandat local avant que leur mandat provincial ne prenne fin.(J.L)