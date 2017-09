Actualités

Vente d’alcool à la Coop de Wellington le 1er octobre

Le 20 septembre 2017

Le gérant de la Coop de Wellington, Rick Arsenault, devant la section qui servira à la vente d’alcool.Comme la communauté de la région Évangéline se souvient, la Coopérative de Wellington avait remporté un appel d’offres de la régie provinciale des alcools pour exploiter une agence privée de vente d’alcool qui remplacerait le magasin de la Société des alcools situé à La Place du Village à Wellington.Suite à des travaux d’agrandissement, l’ajout de la section des alcools dans le magasin est presque prêt et la Coopérative commencera la vente de l’alcool à partir du 1er octobre, si tout se passe bien.Les heures d’ouverture pour la Coopérative resteront les mêmes à part le samedi soir, la Coop sera ouverte jusqu’à 21 h comme le jeudi et le vendredi.Les heures du dimanche au mercredi seront aussi comme auparavant.«Nous prévoyons commencer la vente de l’alcool le 1er octobre prochain.Nous avons installé un comptoir additionnel, genre “express”, afin que les gens qui veulent seulement acheter de l’alcool puissent passer plus vite», explique Rick Arsenault, gérant de la Coopérative de Wellington.«Nous avons aussi ajouté une autre porte de sortie directement en avant de ce comptoir au bout d’un petit corridor.Le comptoir servira aussi pour les gens qui ont seulement quelques items en épicerie», ajoute le gérant.«Un défi sera que les caissières de moins de 19 ans n’ont pas le droit de manipuler des produits alcoolisés. Alors une petite affiche indiquera que les gens doivent passer à une autre caisse», explique Rick Arsenault.Les dirigeants espèrent que le fait que la Coopérative de Wellington vendra de l’alcool encouragera aussi les gens à magasiner dans la section épicerie.«Il reste encore à mettre les bouteilles d’alcool sur les étagères et il faut que chaque item soit entré dans notre système.Mais nous sommes confiants que le tout sera prêt à temps», indique le gérant.Lors de la réunion des membres de la Coopérative de Wellington et des membres du public le 22 février 2017, on avait voté en faveur au projet d’intégrer le magasin des alcools.