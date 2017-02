Actualités

La campagne touristique de 2017 met en valeur les possibilités de l’Île

Le 7 février 2017

Brenda Gallant, directrice du marketing à Tourisme Î.-P.-É., annonce que le thème de la campagne touristique de l’année sera «Votre île vous attend».La campagne de marketing touristique de 2017 lance une gran-de invitation à tous les visiteurs potentiels avec un thème inclusif: «Votre île vous attend».«Ce thème signifie, pour nous, que peu importe ce que le visiteur recherche, peu importe ses intérêts, il trouvera à l’Île tout ce qu’il lui faut pour passer de belles vacances», a indiqué Brenda Gallant, directrice du marketing de Tourisme Î.-P.-É., lors du lancement de la campagne touristique 2017, le 2 février dernier.«La campagne s’articule surtout autour de ce que l’Île a à offrir traditionnellement, comme la bonne bouffe, les magnifiques plages, la culture unique et le golf de renommée mondiale», a indiqué le ministre du Développement économique et du Tourisme, Heath MacDonald.Tourisme Î.-P.-É, met cependant davantage l’accent sur les aventures douces de plein air qui pourraient surprendre, comme la randonnée pédestre, le vélo et le ski de fond, le tout relié par le fil conducteur du 150e anniversaire du Canada. «L’Île-du-Prince-Édouard a de tout pour tous et notre campagne reflète cette réalité», a ajouté le ministre.Le plan de marketing 2017 a été développé en parallèle avec «Vision 2021», le plan touristique quinquennal établi par la Tourism Industry Association of Prince Edward Island en étroite collaboration avec les membres de l’industrie de la province.«Ça aurait pu arriver que nos orientations diffèrent, mais finalement, nos objectifs correspondent totalement et cela renforce les efforts de toute l’industrie touristique», a insisté Brenda Gallant. Cette approche intégrée tient aussi compte de la volonté du gouvernement provincial de positionner l’Île comme un lieu où il se passe des choses intéressantes. En anglais, l’expression Mighty Island apparaît dans tous les discours. «En français, on a traduit cette expression par l’Île des possibilités. Et c’est évident que notre campagne touristique s’arrime très bien dans cette orientation, car ce que nous voulons faire, c’est montrer à nos visiteurs que l’Île est pleine de possibilités», a spécifié Brenda Gallant.Chaque année, le gouvernement, dans son plan de marketing, fait des efforts pour établir une connexion avec les visiteurs francophones. Cette année, en plus des publications habituelles, et des publicités achetées dans de nombreux magazines et publications francophones (Ricardo, Les idées de ma maison, Coup de Pouce et d’autres), Tourisme Î.-P.-É. a fait un partenariat avec la télé d’Ici Radio Canada pour des apparitions dans l’émission quotidienne «Entrée principale», diffusée sur l’heure du souper dans la plupart des fuseaux horaires du Canada. «Nous y serons pendant quatre semaines environ, à partir du 8 mai. Il y aura des concours, des informations, etc. Nous avons aussi fait un partenariat avec CBC et l’émission Anne of Green Gables, qui va être diffusée ce printemps», a expliqué Brenda Gallant, qui est toujours à la recherche d’idées et de solutions qui rapportent beaucoup en comparaison avec ce qu’elles coutent.D’autres initiatives incluent des présences dans des festivals à haute fréquentation dans les grands centres anglophones et francophones du pays, une présence dans le Village de l’inspiration du Canada 150 qui sera monté dans le Marché By à Ottawa et une foule d’autres initiatives, pour attirer l’attention sur l’Île au Canada. Encore une fois, la province participera à une initiative de marketing américaine dans le cadre du Partenariat du tourisme du Canada atlantique et de Destination Canada intitulée Connecting America.Le tourisme revêt une importance considérable pour l’économie de la province. En effet, l’industrie crée pour les Insulaires l’équivalent de plus de 7 700 emplois à temps plein et représente 6,4 % du PIB total, un taux supérieur à toute autre province canadienne. En outre, l’industrie génère annuellement plus de 60 millions de dollars en taxes provinciales.Brenda Gallant a rappelé qu’en 2014, l’année du 150e anniversaire de la Conférence de Charlottetown, la province avait pour la première fois dépassé la marque des 400 millions de dollars en revenu touristique. «En 2015, on n’était pas certain de pouvoir continuer sur cette lancée, mais nous avons dépassé 405 millions de dollars en revenu. Les projections pour 2016 prévoient des revenus de 427,4 millions de dollars. Ce sont des projections, mais tous nos indicateurs semblent confirmer ce chiffre. Nous faisons constamment des progrès», a mentionné Brenda Gallant.Parmi les nouveautés en 2017, mentionnons que pour la première fois, la Société canadienne de planificateurs professionnels d’événements tiendra sa conférence annuelle à l’Île-du-Prince-Édouard. La directrice de Réunions et Congrès Î.-P.-É., Ann Worth, était enchantée de partager cette grande nouvelle. «Les planificateurs professionnels d’événement ont beaucoup d’influence sur leurs clients et cela peut se traduire par plus d’événements ici à l’Île», a-t-elle dit lors du lancement de la campagne touristique.- Par Jacinthe Laforest