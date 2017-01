Actualités

Albert Cormier honoré par Holstein Canada

Le 25 janvier 2017

Albert Cormier recevra le Certificat de mérite supérieur de Holstein Canada lors de l’assemblée annuelle de l’organisme le 8 avril prochain. La communauté acadienne et francophone se réjouit de cette reconnaissance que recevra ce visionnaire et véritable mentor de l’industrie Holstein qui est originaire d’ici. (Photo : Patty Jones)Albert Cormier, originaire de St-Philippe à l’Île-du-Prince-Édouard et qui est propriétaire de Cormdale Genetics Inc. à Orton, Ontario, sera honoré lors de l’assemblée générale annuelle de Holstein Canada le 8 avril prochain.Le blog de Cowsmopolitan Dairy Magazine annonçait le 20 janvier dernier qu’Albert Cormier recevra le Certificat de mérite supérieur.Ce sont la passion et un flair inégalé pour les Holstein qui, au fil des années, ont permis à Albert Cormier de contribuer au développement de vaches exceptionnelles comme A Brookville Tony Charity, C. Lauduc Broker Mandy, Skys-the-Limit Claire et Lylehaven Lila Z.À force de persévérance et de travail acharné, il a reçu le titre de Maître-éleveur en 2002 pour son troupeau de haute qualité. Il a également été l’un des premiers de l’industrie à importer de la semence européenne (Pays-Bas) au Canada. Plus récemment, Albert a été l’un des fondateurs de Genervations, l’un des centres privés d’insémination artificielle les plus performants au Canada.Albert est un commerçant dans l’âme et a organisé de nombreuses ventes de calibre mondial au fil des ans, y compris des ventes Cormdale High Index Sale et Cormdale 500. Il a toujours été tourné vers l’avenir et a été l’un des premiers éleveurs à utiliser et à promouvoir les indices, la génomique et le gène acère.Robert Charbot de la Ferme Belfast Inc est celui qui a soumis la candidature d’Albert Cormier pour cet honneur et parle de lui ainsi : «En étant visionnaire et progressiste, Albert Cormier a influencé toute une génération d’éleveurs, d’exposants et de directeurs des ventes. Il a été une grande source d’inspiration pour de nombreuses personnes et a activement participé au développement de groupes d’investisseurs comme Vogue Cattle Company, Génibeq et Showbiz. Albert a été un véritable mentor pour de nombreux dirigeants en poste de l’industrie».Il y a quelques années, Albert a subi un accident vasculaire cérébral. Il habite maintenant dans un foyer à Cambridge, Ontario. Des membres de sa famille de l’Île-du-Prince-Édouard espèrent pouvoir se rendre au mois d’avril afin d’assister à la présentation du prix et pour partager cet honneur.