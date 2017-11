Accueil

Appel de candidatures auprès des aînés, des personnes qui approchent l’âge de la retraite et des aidants francophones

Le 20 novembre 2017

Quels services ou programmes doivent être maintenus pour la santé et le bien-être des aînés, des personnes qui approchent l’âge de la retraite et des aidants? Quels services ou programmes doivent être révisés pour répondre aux besoins des aînés, des personnes qui approchent l’âge de la retraite et des aidants? Quels services ou programmes doivent être élaborés afin d’améliorer la santé et le bien-être des aînés, des personnes qui approchent l’âge de la retraite et des aidants à l’avenir?

Les aînés, les personnes qui approchent l’âge de la retraite et les aidants sont une partie importante de la population de l’Île. Pour assurer qu’ils puissent continuer à être actifs, à jouer leur rôle de citoyen et à vivre des vies indépendantes et productives en santé, le gouvernement provincial va créer la Stratégie pour la santé et le mieux-être des aînés. Nous aimerions connaître l’opinion de divers groupes, dont les aînés, les personnes qui approchent l’âge de la retraite et les aidants d’origine acadienne et/ou française. La province cherche, en particulier, à obtenir de l’information à propos des éléments suivants :Les renseignements recueillis auprès de ce groupe seront pris en considération dans l’élaboration de la Stratégie pour la santé et le mieux-être des aînés.La province est à la recherche d’aînés (de 65 ans et plus), de personnes qui approchent l’âge de la retraite (de 55 à 64 ans) et d’aidants naturels qui prennent soin d’un aîné, qui habitent à l’Î.-P.-É. et qui s’identifient comme francophones.Les participants doivent également être disposés à prendre part à des discussions de groupe d’une à deux heures avec d’autres aînés, personnes qui approchent l’âge de la retraite et/ou aidants, portant sur la santé et le mieux-être des aînés. La séance sera enregistrée sur une bande audionumérique. Ces discussions sont provisoirement fixées pour les 1er et 2 décembre (lieu à déterminer).Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce projet ou y participer, veuillez communiquer avec :Michael Corman, Ph. D. Suzanne Dupuis-Blanchard, Ph. D.Cochercheur Chercheuse principaleConseiller principal, Santé des aînés Professeure, Université de Moncton902-368-6698 506-858-4673Vous devez communiquer avec M. Corman et/ou Mme Dupuis-Blanchard au plus tard le 27 novembre 2017.